Казахстан исключил 'признание' 'Л/ДНР' и отправку войск ОДКБ на оккупированные территории

Казахстан не предусматривает введение военных Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территорию так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Подобная инициатива прямо нарушает основной устав пакта.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс", ссылаясь на комментарии министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Размещение "миротворцев" на Донбассе может рассматриваться только как "гипотетическая мера".

"То есть, практически это невозможно, для вероятного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит", – заметил Тлеуберди.

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Дипломат добавил, что в ближайшие часы 22 февраля правительство страны во главе с президентом соберет заседание Совета безопасности. На нем будет обсуждаться вопрос признания легитимации президента России Владимира Путина недореспублик ОРДЛО.

"Должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном "Л/ДНР" не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", – заключил казахский министр.

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