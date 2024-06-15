Президент Грузии: Россия должна осознать границы своих соседей

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь на Саммите мира к президентам Швейцарии и Украины Виоле Амгерд и Владимиру Зеленскому, отметила, что украинцы борются не только за территориальную целостность своей страны. Это "борьба за свободу и безопасность Европы в целом" и за ее пределами, и за "идеалы демократии и верховенства права".

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По ее словам, мир и Украина и Европа будут установлены только тогда, когда Россия осознает, что она имеет границы. И новая архитектура безопасности может существовать, только если нынешнее государство-агрессор признает и начнет уважать своих соседей и их территориальную целостность.

Саломе Зурабишвили отметила, что Грузия разделяет беду украинского народа как никто из других стран, потому что "до Бучи была Абхазия", и до оккупации территории Украины была оккупация территории Грузии.

Президент Грузии также отметила "нестабильность и конфронтацию, которую Россия принесла в Черное море вместо сотрудничества", и добавила, что Россия планирует усилить милитаризацию Черного моря дополнительной военной базой на территории Абхазии.

Ядерные угрозы и шантаж РФ также добавляют обеспокоенности, потому что Грузия тоже ощущала на себе последствия Чернобыльской катастрофы.

"По всем этим причинам мы можем лишь разделять убеждение, что война против Украины должна закончиться. Однако это произойдет только тогда, когда в дополнение к другим шагам Россия осознает, что она имеет границы, как и любое другое государство, и что она имеет соседей, как и любое другое государство, и что международное сообщество, новая архитектура безопасности, будет существовать только тогда, когда большие страны будут не только признавать, но и уважать своих соседей и их территориальную целостность", – сказала Саломе Зурабишвили.

А свое выступление она завершила на украинском словами: "Слава Украине!"

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Накануне, 14 июня, стало известно, что в саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне.

Правительство Швейцарии планирует завершить саммит заключительной декларацией, которая "в идеале" будет поддержана всеми участниками. Государство-агрессор Россия не присутствует на саммите, однако Амгерд убеждена, что это мероприятие станет "первым шагом" к установлению крепкого мира.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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