Президент Европарламента Мецола: не вижу легитимности Путина

Президент Европарламента Роберта Мецола не считает российского диктатора Владимира Путина законным президентом РФ. Несмотря на объявленные результаты "выборов", "переизбрание" хозяина Кремля нелегитимно.

"Я не вижу здесь легитимности", – заявила Роберта Мецола. Такими выборы сделали их организаторы, поскольку проводился незаконный избирательный процесс на временно оккупированных территориях Украины.

Другие выборы – выборы в Европарламент, которые пройдут уже в начале июня, Мецола назвала "решающими" для Украины.

"Я не сомневаюсь, что поддержка Украины, которую пропагандируют лидеры, отразится в бюллетенях. Я убеждена, что в следующем составе Европарламента конструктивное проевропейское большинство и дальше будет держаться вместе, чтобы продолжать помогать Украине", – сказала она.

Относительно пути Украины в ЕС президент Европарламента настроена "осторожно оптимистично". По ее словам, Европа с Украиной "будет вместе на каждом шагу".

"Вы добились серьезных результатов раньше, чем любая другая страна. И как председатель Европейского парламента, я могу лишь подтвердить обязательство, что мы будем продолжать помогать – вместе с Верховной Радой в части синхронизации ваших законов к нашему праву – приблизиться к тому, что ожидается от страны, которая присоединяется к Европейскому Союзу", – заявила Мецола.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберта Мецола 9 мая прибыла в Киев. На железнодорожном вокзале ее с цветами встретил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Глава государства Владимир Зеленский наградил Мецолу орденом Свободы. Во время совместной пресс-конференции Мецолы и Зеленского в Киеве прозвучала воздушная тревога.

Также в Киев 9 мая приехала федеральная министерка развития и экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце. Представительница Социал-демократической партии Германии примет участие в Международном саммите городов и регионов.

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