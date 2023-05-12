Президент Чехии заявил, что у Украины высокие шансы на успех контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел заявил, что запланированное контрнаступление Украины имеет хорошие шансы на успех. Он также выразил уверенность, что Украина в конечном итоге получит западные истребители.

Видео дня

По его словам, в преддверии контрнаступления главным приоритетом были боеприпасы. Об этом сообщает Reuters.

"Безусловно, есть большие надежды на то, что украинское контрнаступление будет успешным, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, ее войска опытны и уж точно не имеют таких недостатков, как российская армия", – сказал Петр Павел.

Он уточнил, у российской армии были серьезные проблемы с логистикой и моральным духом, но обрушения обороны ожидать не стоит.

"Россия успела подготовить относительно качественную и глубокую оборону на нескольких рубежах, которая при эффективном использовании будет стоить Украине… больших потерь", – сказал он.

По его словам, невозможно сказать, какой размер территории может вернуть Украина, поскольку возможны различные сценарии.

"Не всегда все идет по желаниям и планам, но я думаю, что шансы на значительный украинский успех действительно высоки", – уточнил президент Чехии.

При этом он отказался рассуждать о том, когда может начаться контрнаступление, но сказал, что недавние украинские атаки на российскую инфраструктуру и места сосредоточения войск были признаком подготовки.

Кроме того, Петр Павел отметил, что Украина нуждается в поддержке для вступления в НАТО и Европейский Союз, но вступление в любой из них будет длительным процессом, хотя переговоры о вступлении в ЕС могут начаться в этом году.

"Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО должна стать нашей долгосрочной целью", – сказал Павел, отвечая на вопрос, что НАТО должно сказать Украине на июльском саммите в Вильнюсе.

"Я не говорю, что это должно быть в какой-то конкретный период времени, потому что подготовка к вступлению в оба этих института очень сложная, требует длительной работы и соблюдения целого списка критериев, но мы должны помочь Украине в этом", – добавил он.

Президент Чехии отметил, что переговоры о вступлении в ЕС могут реально начаться в конце этого года, что даст Украине трамплин для более тесного сотрудничества, поможет послевоенному восстановлению и ускорит приведение в соответствие со стандартами ЕС.

Напомним, президент Чехии Петр Павел, отставной генерал и бывший топовый военный советник НАТО, посоветовал Украине не начинать контрнаступление в спешке. Элемента неожиданности в этот раз не будет, поэтому Силам обороны нужно качественно подготовиться к операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии во время визита в Киев расписался на технике Вооруженных сил Украины. Он выразил уверенность в победе нашей страны в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!