Президент Чехии усомнился в способности Украины отвоевать все оккупированные территории и предложил пожертвовать НАТО ради мира

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина вряд ли сможет отвоевать все захваченные российскими оккупантами территории "в обозримом будущем". В то же время он подчеркнул, что страна-агрессор Россия не удовлетворится только частью Украины.

Об этом Павел сказал в интервью австрийской газете Die Presse. Он прокомментировал способность Украины выйти на границы 1991 года.

"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем", – заявил политик.

Также Павел высказался о послевоенных переговорах, одной из тем которых может стать вступление Украины в НАТО. Президент Чехии считает, что наша страна может отказаться от членства в Альянсе в обмен на гарантии безопасности и военное присутствие западных стран.

"Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии, когда речь идет о военном присутствии", – сказал он.

Президент добавил, что эти дискуссии потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Чехия начали переговоры касательно подписания двустороннего соглашения о безопасности. Речь идет о соглашении в рамках декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

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