Президент Чехии Павел назвал три главных условия для победы Украины: все они зависят от Запада

Новоизбранный лидер Чехии Петр Павел, который займет пост президента после присяги в марте 2023 года, готовится к любому из возможных сценариев завершения войны, развязанной Россией. Однако больше он склоняется к высокой вероятности победы украинской армии, впрочем, во многом это зависит от Запада.

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Об этом политик сообщил во время конференции в Мюнхене, передает Европейская правда. Он считает, что международные партнеры Украины должны обеспечить три условия, которые станут ключевыми для финала войны.

"Первым условием является сохранение бесперебойных поставок вооружения и техники. Вторым – финансовая поддержка на уровне, который позволит Украине компенсировать ее военные потери, сохранить на плаву государственную экономику. И третье, это усиление международных санкций против России, чтобы ей не было на что опираться и ее боевой потенциал постепенно истощался", – указал Павел.

Напомним, что Павел четко обозначил свою позицию с первых дней президентства, заявив, что Киев должен получить от партнеров все виды оружия, кроме ядерного.

"Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотников, артиллерии и ракет большой дальности, а также, возможно, и без истребителей", – заметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Британии Риши Сунак призвал партнеров "удвоить" поддержку Украины. Он заявил, что для защиты страны и всей Европы от российской агрессии сейчас и в будущем необходимы дополнительные вооружения и гарантии безопасности.

В США официально установили факты военных преступлений, совершенных Россией в войне против Украины. С первых дней войны российские войска совершают в Украине ужасающие зверства, в том числе жестокие убийства гражданского населения, показательные казни, изнасилования, пытки и депортации людей на российскую территорию.