Президент Азербайджана распустил парламент: что происходит

В пятницу, 28 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о роспуске Милли Меджлиса – парламента страны. Он также назначил дату досрочных парламентских выборов.

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Об этом говорится в указе Алиева, опубликованном на его официальном сайте. Отмечается, что досрочные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 1 сентября 2024 года.

Решение принято на основе обращения, которое Милли Меджлис направил президенту 21 июня с просьбой распустить парламент. 27 июня Конституционный суд Азербайджана проверил постановление Милли Меджлиса по соблюдению конституции.

На основании этого Алиев издал указ о роспуске парламента шестого созыва.

Инициатором обращения к Алиеву о роспуске парламента стала господствующая партия "Новый Азербайджан", имеющая абсолютное большинство в Милли Меджлисе, сообщило агентство "Туран".

В политсиле объяснили, что предстоящие в ноябре очередные парламентские выборы приходятся на те даты, когда в столице Азербайджана Баку будет проходить 24 конференция ООН по изменению климата.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале этого года Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, обеспечив себе еще один семилетний срок пребывания в должности.

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