Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку. 68-летний государственный деятель был на этой должности с 9 апреля 2018 года.

Сообщение политика о том, что он покидает свое кресло, появилось на его официальном сайте вечером в воскресенье, 23 января. "Я долго думал и решил уйти с поста президента Республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", – отметил Саркисян.

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Политик сказал, что "не переставал верить в конечный национальный успех", что и было его главной мотивацией согласиться на предложение стать президентом страны.

Будучи главой Армении, Саркисян, по его словам, стремился построить сильное и стабильное государство, используя "авторитет и связи, полученные в результате многолетней работы, свой международный политический и экономический потенциал".

Однако, как заявил он, Конституция не давала ему "соответствующих инструментов". "Корни некоторых наших потенциальных проблем скрыты в действующем Основном законе", – заявил лидер Армении.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента", – подчеркнул Саркисян.

Он высказал надежду, что со временем произойдут конституционные изменения, а следующий президент сможет работать в более сбалансированной среде.

"Мы живем в уникальной реальности: реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Реальности, когда он не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Реальности, когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп", – добавил политик.

Он также сказал, что на его должности не было возможности проявить свой потенциал полностью. "Мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране", – пояснил Саркисян.

Политик отметил, что сам он, а иногда и его семья, были мишенью отдельных политических сил. Последних, как высказался государственный деятель, интересовали не столько его достижения на должности, сколько его прошлое, "различные теории заговоров и мифы".

"Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье", – признался президент. Он подчеркнул, что не должен быть объектом сплетен, отвлекая тем самым внимание общественности от более важных вопросов.

"Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться!" – подытожил Саркисян.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года Ереване, где окончил среднюю школу №114, а потом – физический факультет Ереванского государственного университета. Является кандидатом физико-математических наук, доцентом.

Политик женат на Нунэ Саргсян, с которой воспитал двух сыновей. У него уже есть трое внуков.

Как писал OBOZREVATEL, 11 января Министерство обороны Армении заявило о гибели трех военных в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. Жертвами стали 20-летние рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудик Гарибян, а также 19-летний рядовой Ваан Бабаян.