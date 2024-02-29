Президент Аргентины, подаривший Украине два военных вертолета, анонсировал новое мероприятие в поддержку Киева

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины. Идею этого мероприятия он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским во время встречи в 2023 году.

Анонсированный политиком саммит, вероятно, пройдет в конце 2024 года. Об этом пишет Financial Times.

Издание отметило, что планы Милея резко отличают его от других региональных лидеров. В частности, таких, как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которые занимают нейтральную позицию относительно войны России против Украины.

В то же время Милей заявил, что для него приоритетными являются союзы с "государствами, защищающими свободу", включая США, Израиль (который он посетил в начале этого месяца) и Украину.

В подтверждение своей поддержки не так давно президент Аргентины подарил Киеву два военных вертолета российского производства. Речь идет о Ми-171Е, приобретенных в России. По данным источников Pucara Defensa, США предложили включить остаточную стоимость вертолетов в пересчет первых платежей за покупку Буэнос-Айресом истребителей F-16 из наличия Дании.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква говорил, что Аргентина согласилась провести саммит по Украине с лидерами стран Латинской Америки в начале 2024 года. По его словам, президент Владимир Зеленский обсудил мероприятие с Милеем во время встречи в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, Хавьер Милей стал победителем президентских выборов в Аргентине 19 ноября 2023 года. Его называют довольно одиозным деятелем, который известен на родине своими радикально либертарианскими политико-экономическими взглядами и эксцентричными выступлениями на телевидении и в соцсетях.

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