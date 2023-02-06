Турцию накрыли аномальные снегопады: дети не пошли в школы, отменены почти 200 рейсов

В Турции зафиксированы аномальные снегопады, несвойственные для климата страны. В связи с погодными условиями турецкое правительство отменило авиарейсы и занятие в школах.

Видео дня

Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании​ Turkish Airlines Яхья Устюн. В некоторых провинцах, в частности на востоке, занятия отменили на два дня.

"Наши дорогие гости, путешествующие из/в Стамбул; 6 февраля 2023 года, в связи с ожиданием снегопада из-за неблагоприятных погодных условий, в общей сложности было совершено 152 рейса, из которых 76 – внутренние рейсы, с вылетом/прибытием в аэропорт Стамбула; Аэропорт Сабиха Гекчен", – говорится в сообщении.

По меньшей мере 43 из 85 провинций Турции из-за погодных условий в понедельник отменили занятия в школах, в 60 провинциях повысили уровень метеоугрозы.

Занятия в понедельник отменили в провинциях Анкара, Стамбул, Карс, Диярбакир, Тунджели, Хаккари, Бурдур, Караман, Газиантеп, Шанлиурфа, Сивас, Самсун, Киршехир, Йозгат, Малатья, Элязыг, Муш, Сирт, Бингел, Адана, Адийаман, Кахраманмараш, Байбурт, Батман, Испарта, Кайсери, Кютахия, Нигде, Невшехир, Денизли, Эрзурум, Синоп, Карс, Агры, Кириккале, Дюздже, Балыкесир, Бурса, Биледжик, Аксарай и Чанаккале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польшу также постигла непогода. В стране зафиксированы аномальные снегопады. В результате обилия осадков есть жертвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!