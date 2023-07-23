Премьеру Израиля Нетаньяху провели срочную операцию: что известно

Вечером 22 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перенес операцию на сердце. В израильском медицинском центре Шиба ему установили кардиостимулятор.

Видео дня

После операции политик чувствует себя хорошо, он рассчитывает, что сможет вернуться на работу уже в понедельник, сразу после выписки. Об этом пишет израильское издание Jerusalem Post.

О том, что Нетаньяху в субботу вечером провели операцию по установке кардиостимулятора, сообщила канцелярия израильского премьера.

"Я чувствую себя прекрасно, но я слушаю своих врачей. Врачи сказали, что завтра к полудню меня выпишут из больницы, и я смогу прибыть в Кнессет для голосования", – заявил сам Нетаньяху в записанном в больнице видео.

В понедельник в израильском будет рассматриваться дискуссионный законопроект об ограничении права Верховного суда страны запрещать решения правительства, которые "выходят за пределы разумного".

Медики центра "Шиба" также заявили, что операция прошла успешно.

В июле израильский премьер был госпитализирован после того, как потерял сознание у себя дома. Его обследовали и выписали с холтеровским монитором, который отслеживал работу сердца.

Вечером 22 июля устройство выявило проблемы с сердцебиением у политика. Врачи, проанализировав показатели, посоветовали Нетаньяху немедленно провести операцию по установке кардиостимулятора и тот послушал совета медиков.

На время отсутствия Нетаньяху его обязанности выполянет министр юстиции Израиля.

Напомним, 15 июля премьера Израиля Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи. Он находился дома, когда почувствовал себя плохо.

Сам политик уверял, что с ним все в порядке, а он пострадал в результате обезвоживания из-за сильной жары. Однако медики провели полное обследование и решили проверить состояние сердца Нетаньяху.