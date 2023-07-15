Премьера Израиля Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи: все подробности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху почувствовал себя плохо и провел обследование своего здоровья в медицинском центре "Шиба" в городе Рамат-Ган (к востоку от Тель-Авива). Вечером 15 июля политик записал видеообращение, в котором заверил, что с ним все в порядке, а он пострадал в результате обезвоживания из-за сильной жары.

Видео дня

73-летний Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи со своего дома в Кесарии, где он проводил выходные. Некоторые израильские СМИ писали, что премьер якобы потерял сознание в своем доме, однако, как передает "N12", врачи "Шибы" не подтвердили это. Об этой информации также не упоминалось ни в видео премьер-министра, ни в официальном заявлении медиков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

При этом "N12" писал, что Нетаньяху якобы жаловался на боль в груди. Впоследствии подтвердили только головокружение.

В больнице глава израильского правительства был в полном сознании и ходил без посторонней помощи, пишет The Times of Israel.

В своем обращении Нетаньяху заявил, что чувствует себя "очень хорошо". "Вчера я был со своей женой на Галилейском море, на солнце, без шапки, без воды. Не лучшая идея", – заявил он с улыбкой.

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех вас за вашу заботу, а также поблагодарить замечательную медицинскую бригаду здесь, в "Шибе", которая проверила меня", – сказал политик.

Он попросил всех не повторять его ошибку. "У меня есть одна просьба к вам. Мы находимся в разгаре сильной жары, поэтому я прошу вас, проводите меньше времени на солнце, пейте больше воды, и пусть у всех нас будет хорошая неделя", – заявил премьер-министр.

В совместном заявлении примерно часом ранее "Шиба" и канцелярия премьер-министра сообщали, что политик пожаловался на легкое головокружение, потому что за день за день до этого, в пятницу, 14 июля, провел несколько часов у моря в самую жару. После этого врач порекомендовал ему приехать в клинику.

"Первоначальные тесты прошли нормально, ничего необычного не обнаружено. Начальная оценка – обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр проходит дополнительные плановые обследования", – сказано в сообщении.

В субботу днем личный врач главы Израиля Цви Берковиц в комментарии "N12" сказал, что состояние премьера "хорошее и стабильное".

Журналисты писали, что вместе с Нетаньяху в больнице находились его жена Сара и сын Авнер. Последнего около 19:00 субботы видели уезжающим из медучреждения в явно приподнятом настроении.

Добавим, что у Нетаньяху нет формального заместителя. В прошлом, во время поездок за границу или недолгих плановых медицинских процедур, Нетаньяху назначал коллегу-министра, который временно заменял его.

Как писал OBOZREVATEL, в конце июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в канцелярии израильского премьер-министра якобы начали планировать визит Биньямина Нетаньяху в Украину. Тогда дипломат говорил, что процесс на ранней стадии

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