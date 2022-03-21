Премьер Израиля о переговорах Украины и РФ: есть прогресс, но разногласия все равно велики

Украинская и российская стороны добились прогресса на переговорах о прекращении войны. Однако разногласия между Москвой и Киевом до сих пор остаются.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает Reuters. По словам политика, его страна и представители других государств продолжат "попытки покончить с этим конфликтом".

"Впереди долгий путь, поскольку существуют спорные вопросы, некоторые из них фундаментальны. В последнее время между сторонами был достигнут прогресс, но разногласия все равно пока велики", – сказал глава израильского правительства.

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Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что Украине и России удалось сблизить позиции в ряде пунктов. При этом, по словам глава внешнеполитического ведомства, "некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей".

Кроме того, советник турецкого президента Ибрагим Калын в комментарии BBC завил, что глава Кремля Владимир Путин во время телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом перечислил требования к Киеву, которые он считает условием для прекращения войны.

В частности, главное условие Москвы – "нейтралитет" Украины и отказ от евроатлантического курса. В список требований также входит разоружение Украины, "чтобы она не могла представлять угрозы для России", "защита русского языка" и так называемая "денацификация".

Напомним, ранее немецкий политик Родерих Кизеветтер заявил, что переговоры с Путиным не дадут никаких результатов и не приведут к миру. В то же время гарантии безопасности Украине мог бы предоставить Совбез ООН, однако для этого нужно выполнить одно условие.

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