Премьер Израиля Беннет осудил резню в Буче, но не вспомнил о России

Глава израильского правительства Нафтали Беннет жестко осудил кровавую бойню, организованную российскими войсками в Буче Киевской области, но воздержался от публичного обвинения в этом Москвы. Вместо него это сделал глава МИД Израиля Яир Лапид, резко отозвавшись об оккупантах, вторгшихся на территорию суверенной страны.

Об это сообщает газета The Jerusalem Post. Беннет увидел фотографии, облетевшие весь мир, и спустя четыре дня дал им свою оценку.

"Снимки очень суровые, украинские граждане подверглись немыслимым страданиям, а наша страна делает все, чтобы им помочь", – абстрактно выразился израильский премьер.

В свою очередь министр иностранных дел Яир Лапид конкретизировал виновных в геноциде, схожий с ужасами того, что прошла его нация в прошлом столетии. Выступая на саммите в Афинах он указал, что Россия совершила военное преступление.

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"Большая и сильная страна вторгается на территорию меньшей и более слабой страны без каких-либо оправданий. Преднамеренное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю", – подчеркнул политик, добавив, что сплоченность мира по отношению к беде, что пришла в Украину, позволяет верить в лучшее.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты в экзальтации цинизма пытаются выставить Бучанскую резню, как постановку, организованную Украиной по сценарию Запада: якобы трупы были разбросаны по городу уже после отхода российских войск. Однако британская разведка разнесла эти мифы, предоставив фактические доказательства.

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