Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали решение о вступлении в НАТО. По мнению политиков, это позволит укрепить безопасность страны.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства. В нем подчеркивается, что государство должно в срочном порядке подать заявку на членство в Альянсе.

"Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для достижения этого решения, будут быстро осуществлены в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

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По данным Iltalehti и Expressen, Швеция и Финляндия планируют одновременно подать заявки на вступление в Альянс. Это может произойти, когда финский лидер Саули Ниинисте приедет в Стокгольм (17-18 мая).

Отметим, оба государства сегодня имеют нейтральный статус. При этом Швеция в течение последних 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции примут участие в заседании Военного комитета НАТО. Встреча состоится 19 мая в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.