Премьер Финляндии после скандала согласилась оплачивать €300 в месяц на завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Мари оплатит со своей зарплаты все издержки, что понес государственный бюджет на оплату завтраков для нее и членов ее семьи в официальной резиденции. Такое решение политик приняла сама после того, как вокруг нее развернулся скандал из-за расследования журналистов, где они указали, что на прием пищи премьера уходит около 300 евро в месяц.

Об этом она сообщила у себя в Твиттер. Глава правительства отметила, что в законе есть ряд неточностей в отношении компенсаций личных затрат топ-чиновников страны, поэтому пока этот вопрос находится на рассмотрении, она заплатит за убытки и впредь будет завтракать с семьей за свой счет.

"Что касается льгот на питание, я сам оплачу необходимые расходы для этой цели и прослежу, чтобы впредь они проверялись в соответствии с инструкциями, касающимися Кесаранты (официальная резиденция в Хельсинки, – прим. ред) и услуг премьер-министра", – написала Мари.

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Ранее финская газета "Yle" опубликовала материал, в котором указала на затраты из госбюджета на завтраки для премьер-министра и членов ее семьи в дни, когда они остаются ночевать в Кесаранте. Полиция Хельсинки немедленно начала расследование по подозрению Мари в совершении служебного преступления, а в сетях поднялся настоящий скандал.

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