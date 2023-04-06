Премьер Финляндии объявила, что уйдет в отставку с поста главы партии: чего ждать и может ли это повлиять на поддержку Украины

Премьер Финляндии Санна Марин объявила, что уйдет в отставку с должности Социал-демократической партии после того, как эта политсила под ее руководством заняла третье место на парламентских выборах. Следовательно, в Финляндии сменится также глава правительства: им, скорее всего, станет глава партии-победителя "Национальная коалиция" Петтери Орпо.

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Переформатирование правительства может привести к определенным внутриполитическим изменениям в государстве. OBOZREVATEL разбирался, как избрание нового премьера отразится на поддержке Финляндией Украины.

По данным финского издания Yle, накануне, 5 апреля, действующий премьер Финляндии заявила о намерениях покинуть пост главы Социал-демократической партии, которая на недавних парламентских выборах заняла 3 место с результатом 19,9%.

"Пришло время покинуть пост главы", – подчеркнула Санна Марин, добавив, что 6 апреля подаст заявление об отставке с должности премьер-министра.

Результат СДП на выборах, согласно которому эта политсила получила 43 мандата в новом парламенте (на три больше, чем имела до выборов), сложно назвать поражением. И партийцы Санну Марин за такой результат не упрекали.

"Демократия сказала свое слово, финский народ проголосовал. Праздник демократии – это всегда прекрасно… У нас есть причины быть довольными результатом. Он действительно хорош, хотя я в этот раз и не на первом месте", – прокомментировала результаты парламентских выборов сама премьер.

Однако осенью, когда состоится очередной съезд СДП, Санна Марин уйдет с поста председателя политсилы. Не собирается она участвовать и в президентских выборах.

А вот к переговорам о формировании нового правительства, по ее словам, СДП готова.

Первое место на парламентских выборах в Финляндии заняла правоцентристская партия "Национальная коалиция", получив поддержку 20,8% избирателей, принявших участие в голосовании. Следовательно, партию будут представлять в парламенте 48 депутатов. Второе место – за "Справедливыми финнами", за которых проголосовали 20,1% избирателей, обеспечив им 46 мандатов.

Глава "Национальной коалиции" Петтери Орпо вероятнее всего станет преемником Санны Марин на посту премьер-министра. Он уже объявил, что его партия приступит к переговорам о формировании нового правительства. И объединяться ему придется либо с СДП (это даст будущей коалиции 91 мандат), либо с "Настоящими финнами" (94 мандаты совокупно), с которыми, впрочем, у "Коалиции" есть ряд идейных разногласий, в частности, в вопросах миграции и членства в ЕС. Так, партия, занявшая второе место, считает, что Финляндия должна выйти из ЕС, победители же стоят на твердых проевропейских позициях.

Правоцентристская "Национальная коалиция" – одна из древнейших политсил Финляндии, принимавшая участие в выборах практически с первых лет независимости страны. Эта партия последовательно придерживается проевропейской и пронатовской позиции, курс на НАТО она взяла еще в 2016 году, когда большинство финнов придерживались позиции нейтралитета Финляндии.

Сам Орпо в свое время занимал ряд важных государственных должностей в правительстве: был вице-премьером в 2017-19 годах, министром финансов в 2016-19 годах, в 2014-2016 – министром сельского хозяйства и лесных ресурсов, министром внутренних дел. Уже тогда Орпо приезжал в Украину с официальными визитами.

И при его премьерстве в Финляндии, где прекрасно понимают, что результаты войны в Украине стремятся определяющими для безопасности финского государства в течение следующих десятилетий, вряд ли политическая воля поддерживать Украину в защите от российской агрессии исчезнет. Ведь финны помнят агрессию Москвы против их государства, эта память находит отражение в программах финских правых.

Да и сам Орпо не раз демонстрировал четкую проукраинскую позицию.

"Финляндия должна продолжать военную поддержку Украины и активно выступать за ее усиление со стороны союзников в целом. Мы обязаны защитить гражданское население", – реагировал Петтери Орпо на массированный ракетный удар РФ по украинским городам 10 октября.

После гибели двух фермеров в Польше во время очередной российской ракетной атаки он прямо обвинил в этих смертях Россию.

"Ракетные удары по приграничным с Польшей районам демонстрируют, что война начинает расширяться. Ответственность за безответственное ведение войны - полностью в России", – говорил тогда потенциальный новый премьер Финляндии.

Да и в своей речи после победы на выборах он упоминал Украину.

"Мы поддерживаем вас, мы с вами. Мы не можем принять эту ужасную войну. И мы сделаем все необходимое, чтобы помочь Украине, украинскому народу, потому что они борются за нас. Это понятно. И послание президенту России Владимиру Путину: убирайтесь из Украины, потому что вы проиграете", – сказал Орпо.

Поэтому коалиционное соглашение с СДП никак не изменит проукраинского курса нового правительства Финляндии.

Да и вхождение в будущую коалицию партии "Настоящих финнов", занявшей второе место на выборах, не приведет к уменьшению поддержки, которую Финляндия оказывает Украине. Ведь еще в ходе предвыборных дебатов глава этой партии Риикка Пурра заявляла, что Украине нужно помогать еще больше, а Финляндия и Европа должны срочно наращивать производство оружия и боеприпасов.

Поскольку победитель выборов выступает за "урезание расходов" для сокращения госдолга – это может отразиться на масштабах финансовой и другой помощи, которую Финляндия сможет предлагать Украине в дальнейшем. Хотя не факт, что именно на поддержке украинского государства финское правительство решит экономить.

Также маловероятно, что будут приняты кардинальные изменения в том, чем именно будет помогать Финляндия Украине. Ведь предположение Санны Марин о возможности передачи украинской армии истребителей Hornet, пока нужных самой Финляндии, вызвало критику со стороны ее оппонентов в ходе избирательной гонки.

Однако глобально Хельсинки не перестанут помогать Киеву. Уже сейчас Финляндия готовит новый пакет военной помощи, он будет выделен вне зависимости от смены правительства.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Санна Марин проиграла выборы в Финляндии. Победитель выборов лидер "Национальной коалиции" Орпо заявил, что в скором времени начнется работа над формированием нового правительства и парламентской коалиции. В своей речи он упомянул о российской агрессии против Украины и заверил, что солидарность скандинавской страны с Киевом останется сильной во время его пребывания в должности премьер-министра. Также он призвал кремлевского диктатора Владимира Путина вывести свои войска из Украины.