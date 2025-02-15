Команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями РФ – американские СМИ

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа направляются в Саудовскую Аравию. Там они должны начать мирные переговоры с представителями России и Украины.

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Об этом в субботу, 15 января, сообщили американские СМИ, в частности Bloomberg и Politico, ссылаясь на источники. По их словам, советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц присоединится к государственному секретарю Марко Рубио и Стиву Виткоффу, спецпредставителю Трампа по Ближнему Востоку, в ближайшие дни.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог не будет присутствовать. Обсуждение прекращения войны в Украине должно начаться уже на следующей неделе.

"По словам другого чиновника, говорившего на условиях анонимности, большинство европейцев пока не были проинформированы. И хотя ожидается прибытие официальных лиц из Украины, они также, похоже, не полностью в курсе подготовки", – говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о приглашении, и выразил недовольство тем, что план разработан без участия Киева.

"Нельзя просто сказать: "Завтра будут переговоры", и Украина будет там сидеть", – сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее он заявлял, что Украина "никогда не согласится на сделки, заключенные за нашей спиной".

Планов присоединения представителей других больших европейских государств к переговорам нет. Это может оскорбить союзников по НАТО, публично призвавших Трампа обеспечить им место за столом переговоров.

Сообщается также, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Трампа и Путина уже в конце месяца.

Встреча чиновников может стать важным моментом в стремлении Трампа к мирному процессу, а также станет первой большой встречей представителей России и Украины с начала полномасштабной войны в 2022 году, отметили в Politico.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп сообщал о якобы запланированных встречах с россиянами в Мюнхене и Саудовской Аравии. По его словам, в обоих случаях должны состояться "трехсторонние встречи" представителей США, РФ и Украины.

Впоследствии заявления о намерениях говорить с россиянами в Мюнхене опровергли в Офисе президента Украины, а организаторы Мюнхенской конференции безопасности подчеркнули, что на мероприятие россиян не аккредитовали.

Владимир Зеленский рассказывал о предстоящем визите в Саудовскую Аравию. Там, по словам президента, не планируются встречи с представителями РФ или США.

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