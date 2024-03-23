Представитель США в ОБСЕ призвал наказать Россию за атаки на Украину

ОБСЕ должна привлечь Россию к ответственности за сегодняшнюю массированную атаку на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Такие действия Москвы явно противоречат обязательствам, взятым на себя всеми государствами-участниками организации, включая РФ.

Об этом заявила временно поверенная по делам США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене 22 марта. Она назвала неизбирательные ракетные атаки РФ, приводящие к массовым смертям и разрушениям, привычными правилами игры российского диктатора Путина.

"Жестокая кампания России повлекла за собой бесчисленное количество жертв. Пока мы ожидаем точное количество жертв этого последнего нападения, закономерность очевидна: Россия несет ответственность за ужасные потери людей. Ее атаки должны немедленно прекратиться. Крайне важно, чтобы мы, как ОБСЕ, привлекли Россию к ответственности за эти действия - действия, резко противоречащие обязательствам, взятым всеми государствами-участниками, включая Россию, в этой организации", – заявила представительница США в ОБСЕ.

Брукер подчеркнула, что Российская Федерация в течение длительного времени проводит систематическую и целенаправленную стратегию, направленную на то, чтобы парализовать энергоснабжения Украины и, как следствие, экономику страны.

Она привела данные Йельской лаборатории гуманитарных исследований, специалисты которой исследовали 223 атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 23 областях нашего государства. Они смогли математически доказать, что с октября 2022 года Россия проводила направленную широкомасштабную и систематическую бомбардировку инфраструктуры энергообъектов Украины в прифронтовых и не прифронтовых районах.

"Эти атаки, включая прошлогодний разрушительный обстрел дамбы в Новой Каховке, являются мрачным напоминанием о правилах игры президента Путина и демонстрируют бездушное пренебрежение к человеческой жизни. Как еще можно объяснить неизбирательные атаки, приводящие к массовым смертям и разрушениям, или регулярные российские атаки гражданскую инфраструктуру, что повлекло за собой рост цен на пищевые продукты и энергоносители не только в Европе, но и во всем мире", – заявила американская дипломатка.

Как сообщал OBOZ.UA:

22 марта армия России устроила вторую за двое суток массированную атаку против Украины. Ночью враг запустил "Шахеды", а утром – крылатые ракеты Х-101/555/55. Под удар попали Запорожская, Хмельницкая, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Одесская, Львовская и Ивано-Франковская области, погибшие и пострадавшие.

Атака РФ по объектам энергетики 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны – удары совершены по около 20 подстанциям и электростанциям, включая ДнепроГЭС. Чтобы вернуть электроснабжение всем потребителям, нужны сутки, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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