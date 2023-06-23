Предлагал снять сиквел: 'пророк' с Twitter 'предсказал' катастрофу батискафа 'Титан', затонувшего на пути к 'Титанику'

Самопровозглашенный "пророк" с Twitter заявил, что ему удалось "предсказать" катастрофу батискафа "Титан", затонувшего на пути к "Титанику". Он написал свой твит за целых девять месяцев до того, как произошла авария.

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Об этом сообщает The Daily Star. 22 июня было официально подтверждено, что пропавшая туристическая подводная лодка "Титаник" "катастрофически взорвалась", и все пять человек на борту трагически погибли.

На подводной лодке находились британо-пакистанский бизнесмен, его 19-летний сын, британский миллиардер, пилот подводной лодки и генеральный директор компании, проводившей туры.

В заявлении OceanGate, компании, организовавшей подводные туры, говорится: "Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наргеоле пропали без вести".

Все они впервые были объявлены ​​пропавшими без вести в воскресенье после того, как судно сбросило подводную лодку в ледяные воды Атлантики около 8 часов утра по местному времени.

Но девять месяцев назад пользователь Twitter с ником Phineas сделал жуткое предсказание.

"У меня есть идея для продолжения "Титаника" (1997), где роскошная подводная лодка, полная миллионеров, терпит крушение во время путешествия к обломкам "Титаника". Они все тонут и их съедают крабы. Фильм длится 26 минут. Можно пересматривать", – написал он тогда.

Сейчас же он прокомментировал свой твит, отметив: "Я совершенно забыл об этом, но до моего сведения дошло, что я пророк".

Пользователи соцсетей высмеивают OceanGate за его подводные туры, поскольку новые подробности о компании и самом судне рисуют тревожную картину путешествия, которое было обречено с самого начала.

Те, кто хотел отправиться на сомнительное судно, должны были подписать документ, подтверждающий, что они знали, что собираются подняться на борт "экспериментального" судна, "которое не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и могло привести к телесным повреждениям, инвалидности, эмоциональной травме или смерти".

Вдобавок ко всему, телепродюсер, который поднялся на борт "Титана" всего год назад, заявил, что в отказе трижды упоминалась смерть на первой странице.

Как писал OBOZREVATEL:

– Для поисков пропавшего подводного аппарата объединили усилия разные страны мира. Они пытались обнаружить субмарину до того, как там закончится запас кислорода. Оказалось, что все усилия были напрасными, потому что "Титан" был уничтожен имплозией.

– Обломки батискафа обнаружили в 200 метрах от носовой части "Титаника".

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