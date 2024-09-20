'Преданность непоколебима': Харрис прокомментировала свою предстоящую встречу с Зеленским

Вице-президент США Камала Харрис прокомментировала свою предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Встреча намечена на следующую неделю.

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Об этом Харрис написала в X (Twitter). Она отметила, что это будет ее седьмая встреча с Владимиром Зеленским.

Камала Харрис в очередной раз заверила в своей непреклонной приверженности Украине.

"На следующей неделе в Белом доме я в седьмой раз встречусь с президентом Украины Зеленским. Президент Байден и я четко заявили: наша преданность украинскому народу, борющемуся за свою свободу, непоколебима", – подчеркнула Харрис.

Напомним, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки. В рабочих планах главы государства выступление на Генассамблее ООН и встреча с действующим президентом Джо Байденом, а также с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Зеленский планирует ознакомить Байдена, а также обоих кандидатов в президенты США со своим "планом победы".

Зеленский встретится с президентом США Байденом в Белом доме 26 сентября.

"Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, в том числе стратегические планы Украины и американскую поддержку Украины в ее защите от российской агрессии. Президент и вице-президент вновь подчеркнут свою непреклонную преданность поддержке Украины, пока она не победит в этой войне", – отметила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в его "плане победы" есть пункты, которые зависят от США. По его словам, он будет обсуждать стратегию с Джо Байденом "поскольку в большинстве своем решения по плану зависят именно от него". В частности, отдельные пункты зависят от "положительной работы и поддержки Соединенных Штатов".

СМИ заявили, что Владимир Зеленский может совершить визит в США на следующей неделе (23-29 сентября). Кандидат от Демократической партии американский вице-президент Камала Харрис планирует встретиться с ним в этот период.

Относительно своего "плана победы" Зеленский отмечал, что документ полностью готов, теперь самое главное – это иметь решительность реализовать его.

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