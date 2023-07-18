'Означать объявление войны России': президент ЮАР придумал новую причину не арестовывать Путина

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что постановление суда, которое заставит его взять на себя обязательство арестовать российского лидера Владимира Путина, если он примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в следующем месяце, было бы преждевременным. Принятие такого решения было бы равносильно объявлению войны.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. Демократический альянс ЮАР обратился в Верховный суд страны с просьбой заставить правительство выполнить ордер Международного уголовного суда, выданный против Путина в связи с военными преступлениями во время вторжения на Украину. Южная Африка подписала Римский статут, которым был учрежден МУС, и связана его решениями.

Правительство осознает свои юридические обязательства и ищет способы справиться с ордером. Пока Путин не приземлится в стране — а он может никогда этого не сделать — он не обязан высказываться по этому поводу.

"Никаких обязательств по аресту не возникло. Потенциально это могло бы возникнуть, если бы президент Путин приехал в Южную Африку", — сказал генеральный секретарь и заместитель президента Африканского национального конгресса Сирил Рамафоса.

По его словам, правительство консультируется с Международным уголовным судом в связи с его опасениями по поводу ареста Путина. Это может спровоцировать конфликт и поставить под угрозу инициативу африканских лидеров по установлению мира в Украине.

"Россия ясно дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны РФ", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин, на арест которого выдан ордер в Гааге, может приехать на саммит БРИКС. Поэтому в Южно-Африканской Республике, где должен пройти саммит, хотят предоставить российскому диктатору "иммунитет" от судебного преследования.

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