Правительство Швеции впервые в истории возглавила женщина, но через несколько часов она заявила об отставке

Депутаты парламента Швеции избрали Магдалену Андерссон новым премьер-министром страны. Впервые в истории государства эту должность заняла женщина. Но буквально через несколько часов после назначения она заявила об отставке.

Как сообщает издание SVT, за Андерссон, которая является лидером Социал-демократической рабочей партии Швеции, проголосовали 117 депутатов, против были 174, остальные воздержались. Всего в парламенте Швеции - 349 депутатов.

Законы Швеции предусматривают, что премьер может приступать к работе, если против него не выступили 175 человек, поэтому Андерссон была в шаге от поражения, ее спас один голос.

"Я готова возглавить правительство, которое делает то, что нужно… Меня выбрали первой женщиной премьер-министром Швеции, и я знаю, что это значит для девушек в нашей стране", – заявила Андерссон сразу после избрания.

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Однако спустя пару часов на своей странице в Facebook Андерссон заявила об отставке. По словам политика, она планировала сформировать коалиционное правительство с представителями социал-демократов и Партии зеленых.

"Партия зеленых объявила, что больше не желает входить в состав правительства. Каждой стороне должно быть позволено сделать свой собственный выбор", – заявила она.

Андерссон подчеркнула, что уже попросила принять ее отставку.

По данным издания The Local, Андерссон подала в отставку после того, как парламент, принимая государственный бюджет на следующий год, поддержал не правительственную версию, а альтернативный вариант, предложенный Умеренной коалиционной партией, "Христианскими демократами" и "Шведскими демократами".

Оппозиционные силы в стране хотят снизить налог на бензин и дизельное топливо, ужесточить миграционную политику и поднять зарплаты полицейским.

Что известно о Магдалене Андерссон

Андерссон 54 года. Она закончила Стокгольмскую школу экономики, также проходила обучение в Гарвардском университете.

Политическую карьеру начала в 1996 году в качестве советника премьер-министра Йорана Перссона. В 2014 году Андерссон стала министром финансов Швеции. До нее женщин на этом посту также не было.

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