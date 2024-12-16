Правительство Италии одобрило 10-й пакет военной помощи Украине: что о нем известно

Правительство Италии в понедельник, 16 декабря, согласовало новый пакет военной помощи Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. Это десятый пакет помощи украинским Силам обороны с 24 февраля 2022 года.

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Об этом сообщило агенство Ansa. Отмечается, что список материалов, которые будут отправлены в Киев, является конфиденциальным, как и в случае с предыдущими пакетами помощи.

Его детали представят в среду на заседании парламентского надзорного органа COPASIR, который занимается контролем над деятельностью итальянской разведки.

Вице-премьер Италии и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что страна "поддерживает Киев в всесторонних обязательствах по справедливому миру, который не может быть капитуляцией Украины".

Также Таяни отметил, что ведется работа над вторым саммитом мира, на который, по его словам, будет приглашены представители страны-агрессора России, а также Китая, Индии и Бразилии.

Он подчеркнул важность восстановления энергетической безопасности Украины, что является одним из ключевых направлений поддержки от ЕС.

Сообщается, что Италия также активно готовится к проведению Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Риме в июле 2025 года, что станет еще одним шагом на пути к восстановлению страны после войны.

Напомним, что 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Они обсудили важные вопросы, связанные с ситуацией безопасности и поддержкой Украины на фоне продолжающейся агрессии России. Также политики говорили о военной поддержки Украины, в частности об ускорении предоставления 10-го пакета помощи Силам обороны от Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий советник Дональда Трампа Майк Уолтц считает, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине является "плохой стратегией" для завершения войны. Это может привести к "вечной войне".

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