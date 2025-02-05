Правительство Испании согласовало сокращение рабочей недели: сколько часов будут работать испанцы

Испанское правительство на последнем заседании одобрило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений заработной платы. Соответствующий декрет уже был подписан вице-премьером, министром труда Испании Йоландой Диас, которая вместе с премьером Педро Санчесом является автором декрета.

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Как сообщает Reuters, декрет еще должен пройти одобрение парламента, где уже возникли разногласия касаемо поддержки документа. Но если он будет принят, сокращение рабочей недели должно произойти до конца текущего года.

"Это предложение направлено на то, чтобы жить лучше, меньше работать и быть гораздо более продуктивным и экономически эффективным", – отметила госпожа Диас относительно своего декрета.

Сокращение рабочего времени было главным обещанием левоцентристской части правительства. Но будет ли декрет одобрен законодателями, пока сказать невозможно. В парламенте у правительства Педро Санчеса нет явного большинства и оно "вынуждено балансировать между требованиями нескольких партий", отмечает издание. А премьер Санчес и министр Диас имеют конфликты с другими членами правительства.

Испанская конфедерация организаций работодателей CEOE заявила, что работодатели против такой инициативы, потому что это "повысит расходы испанских компаний и сделает их менее конкурентоспособными".

"Корпоративный мир выступает за диалог, но не за монолог", – упрекнул глава СЕОЭ Антонио Гараменди правительство.

Также Центральный банк Испании предупредил, что повышение стоимости рабочей силы может усилить инфляцию и снизить показатели создания рабочих мест.

Уже после решения о поддержке указанного декрета министр экономики Карлос Куэрпо заявил, что работодатели "могут противостоять изменениям, учитывая быстрый экономический рост Испании". Правда, он добавил, что предлагал отложить изменения на год, чтобы "дать малому бизнесу время адаптироваться".

В свою очередь, министр Диас обвинила коллегу Куэрпо, что он "решил встать на сторону работодателей".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Испании Санчес предложил запретить нерезидентам из стран, не входящих в ЕС, покупать жилье в стране, если они не проживают там постоянно. Такая инициатива направлена на преодоление жилищного кризиса и уменьшение спекуляций на рынке недвижимости.

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