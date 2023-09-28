Правительство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное оборонное предприятие с Украиной.

Крупнейший немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall создаст совместное предприятие с украинской оборонно-промышленной группой (UDI), бывшим "Укроборонпромом". Правительство Германии дало окончательное добро к процессу стратегического сотрудничества двух государств и компаний.

Об этом сообщили на сайте Rheinmetall. Совместное предприятие будет базироваться в Киеве, заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники.

"На первоначальном этапе оно будет работать исключительно в Украине. В Германии не будет никаких конкурентных совпадений, и нет никаких признаков беспокойства по поводу конкуренции. Bundeskartellamt одобрил сделку в течение одного месяца", – подчеркнули в правительстве ФРГ.

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Согласно договоренностям, Украина получит выгоду от комплексной передачи технологий; от создания потенциала оборонных технологий внутри страны; от дополнительной местной добавленной стоимости; и от оперативной поставки военной техники из Германии. В перспективе сотрудничество Rheinmetall и UDI может также включать совместную разработку военных систем коллективами украинских и немецких специалистов, в том числе для последующего экспорта Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Rheinmetall официально открыл в Венгрии завод по производству боевых машин пехоты Lynx, которые, в том числе, будут использоваться при контрнаступлении ВСУ. Производство начало работать в городе Залаэгерсег.

А 1 августа началось строительство нового завода оружейного концерна Rheinmetall в общине Веце, расположенной в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Этот завод предназначен для производства деталей фюзеляжа современного истребителя F-35, разработанного компанией F-3.

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