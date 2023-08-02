Rheinmetall начал строительство завода по производству частей F-35

Во вторник, 1 августа, началось строительство нового завода оружейного концерна Rheinmetall в общине Веце, расположенной в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Этот завод предназначен для производства деталей фюзеляжа современного истребителя F-35, разработанного компанией F-3.

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Об этом пишет Tagesschau. Данное предприятие стало первым объектом подобного рода, в который немецкое государство направляет инвестиции из специального фонда.

Площадь нового предприятия составит 60 тысяч квадратных метров, а стоимость строительства оценивается примерно в 200 миллионов евро. Компания Rheinmetall планирует ввести производственные мощности в эксплуатацию через два года. Это позволит им увеличить производственные возможности и начать производство деталей фюзеляжа для современного истребителя F-35 в более крупных масштабах.

На новом заводе планируется изготовление не менее 400 секций фюзеляжа для истребителя F-35. Первая партия изготовленных секций сразу после производства будет отправлена в США, где они будут использованы для сборки истребителей, предназначенных для Германии. Согласно планам, Германия намеревается закупить 35 таких самолетов стоимостью 8,3 миллиарда евро. Это сделает страну одним из основных заказчиков и пользователей современного истребителя F-35, что значительно укрепит ее оборонные возможности и военную мощь.

Помимо основного производства секций фюзеляжа для истребителя F-35, на заводе Rheinmetall будут также предусмотрены зоны материально-технического обеспечения, складские помещения, исследовательские и испытательные залы. Эти зоны и помещения позволят компании обеспечить необходимую инфраструктуру для эффективного производства и поддержания работы завода.

Важно отметить, что в настоящее время множество европейских стран рассматривают возможность замены своих устаревших истребителей на современные F-35. Это связано с тем, что F-35 является одним из самых передовых и многофункциональных истребителей в мире, обладающим широким спектром возможностей и высокой эффективностью в воздухе и на земле.

Напомним, что немецкая компания Rheinmetall планирует в конце лета открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Германией. Украинцев уже обучают соответствующим ремонтным работам на территории ФРГ.

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