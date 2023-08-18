Немецкий концерн Rheinmetall открыл рядом с Украиной завод по производству БМП Lynx: строили три года. Фото

Немецкий концерн Rheinmetall официально открыл в Венгрии завод по производству боевых машин пехоты Lynx. Производство начало работать в городе Залаэгерсег

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Об этом компания Rheinmetall сообщила в Twitter. На официальном открытии завода присутствовали генеральный директор концерна Армин Паппергер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий.

Паппергер отметил, что на заводе работают сотни людей "над производством первоклассных военных систем для венгерских вооруженных сил, а также для экспортных заказчиков".

Компания Rheinmetall подписала с минобороны Венгрии контракт на поставку 218 БМП в сентябре 2020 года.

Контракт был разделен на два этапа: первый этап предусматривал производство 46 БМП на мощностях Rheinmetall в Германии, а второй – строительство завода и запуск производства в Венгрии.

Строили его три года. Впервые завод на этапе строительства был показан в сентябре 2021 года. А уже в январе 2023 появилась информация о том, что полноценное производство БМП KF41 Lynx в Венгрии должно начаться в июле 2023 года.

Напомним, что германский концерн Rheinmetall планировал открыть такой завод в Украине.

KF41 Lynx, это тяжелая боевая машина пехоты массой 44 тонны, которая предназначена для доставки в зону боевых действий и дальнейшей поддержки в бою десанта численностью до 9 человек. В то же время экипаж машины составляет три человека.

БМП защищена броней от 30 мм снарядов в лобной проекции и от 14,5 мм – в боковых. Днище гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП – Liebherr D9612 мощностью 1470 л. с., способный развивать скорость до 70 км/ч. Запас хода по трассе составляет 500 км.

Ее основное вооружение – башня LANCE с 30-мм или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Rheinmetall планирует в конце лета открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Германией. Украинцы уже учат соответствующие ремонтные работы на территории ФРГ.

Также Rheinmetall планирует обеспечить Украину современными разведывательными беспилотниками. Речь идет о беспилотной системе Luna New Generation (Luna NG) для воздушной разведки – ее вооруженные силы Украины должны получить до конца текущего года. Украина получит дронов Luna NG на несколько десятков миллионов евро.

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