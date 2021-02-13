Правительство Байдена будет добиваться экстрадиции Ассанжа в США

Администрация президента США Джо Байдена намерена привлечь к ответственности создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Министерство юстиции подало апелляцию в британский суд с целью отменить решение, препятствующее его экстрадиции.

Вместе с тем, защитники правд человека и гражданских свобод призвали США отказаться от преследования Ассанжа, пишет The New York Times. Они считают, что дело, возбужденное против него администрацией Дональда Трампа, может создать прецедент, представляющий серьезную угрозу для свободы прессы.

Апелляция была направлена в британский суд 19 января, в последний полный день работы правительства Трампа. Сам документ был доступен не сразу, так как их подача в суд Британии является закрытой. Факт отправки аппеляции подтвердил Марк Раймонди, представитель Министерства юстиции США.

"Мы продолжаем добиваться экстрадиции", - сказал он.

Напомним, ранее в Британии лондонский суд отказал в экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, ссылаясь на его психическое здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 мая 2019 года суд Лондона приговорил создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения.

Ранее Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну, которую разрешил британский суд.