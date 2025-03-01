'Поведение неприемлемо': Сибига резко высказался по поводу скандала с водителем трамвая в Праге

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на скандал в Праге (Чехия), где водитель трамвая грубо набросился на украинцев с ребенком. Глава ведомства подчеркнул, что такое поведение неприемлемо.

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Об этом он написал на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 28 февраля. Сибига призвал чешских правоохранителей привлечь водителя к ответственности во избежание таких случаев в будущем.

"Поведение водителя неприемлемо. Он должен понести ответственность, чтобы подобное не повторялось. Благодарен чешскому правительству, магистрату, полиции и транспортникам за реакцию и публичное осуждение инцидента", – говорится в сообщении.

Глава МИД добавил, что посольство Украины в Чехии находится на связи с местными правоохранителями.

"Защита прав граждан Украины – наш приоритет", – добавил он.

Напомним, что в сети опубликовали видео из Праги, на котором видно, как в одном из трамваев водитель ударил украинца на глазах у маленького ребенка, которого тот держал на руках. Чех заявил, что гражданин Украины "не имеет права" находиться в этой стране.

В сети отмечают, что конфликт начался из-за того, что малыш стоял ногами на сиденье.

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