'Потому что мы сильны': Вадефуль считает маловероятным нападение России на НАТО в ближайшее время

Россия не рассматривает серьезно возможности нападения на территорию НАТО в краткосрочной перспективе, поскольку Альянс силен. Однако страны блока должны оставаться бдительными и усиливать оборонительные усилия.

В этом убежден министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом он заявил на совместной со своим латвийским коллегой Байбой Браже пресс-конференции в Риге.

"Я хотел бы сначала сказать, что Россия по веским причинам не рассматривает серьезно возможность нападения на территорию НАТО в ближайшей перспективе. Потому что мы сильны", - сказал немецкий министр.

По его словам, страны-члены НАТО должны все же усиливать свою оборону. Вадефуль назвал Германию и Латвию лидерами в этом направлении.

"И мы должны призвать всех членов НАТО присоединяться и полностью вовлекаться. Тогда мне не будет страшно за нашу свободу в плане военных атак", – заявил немецкий министр.

Вадефуль об угрозе гибридных атак

Сомневаясь в намерениях России напасть на одну из стран НАТО, Иоганн Вадефуль считает реальной опасность гибридных атак. Он заявил, что в целом в течение года фиксируют более двух миллиардов атак на IT-системы в ФРГ.

"На прошлой неделе мы слышали от Немецкого федерального банка, что они подвергаются 5000 хакерских атак в минуту. За год в Германии происходит более двух миллиардов атак на ИТ-системы - это число, которое уже трудно представить. Конечно, эти цифры нельзя четко приписать России, но часть из них происходит из России, а часть – из других стран, которые тесно сотрудничают с Россией, как Северная Корея, Иран и т.д.", – заявил Вадефуль.

Министр подчеркнул, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации Европы, даже в случае возможного мирного урегулирования в Украине, которое Германия активно поддерживает. Поэтому, по его мнению, необходимо работать над повышением обороноспособности во всех сферах, укреплением устойчивости общества, без создания паники, но с активным участием населения, государственных институтов и бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, чтоРоссия на протяжении веков была и остается угрозой для стран Европы. И форма государственного устройства в России не меняет сути угрозы. По словам Навроцкого, независимо от исторического периода страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются с одинаковыми вызовами безопасности.

