Потерял литры крови: в Ирландии фермер скончался после нападения петуха. Фото

В Ирландии 67-летний фермер Джаспер Краус перенес сердечный приступ после того, как на него напал петух. Спасти мужчину не удалось.

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О трагедии рассказала дочь мужчины Вирджиния Гинан изданию Independent. По ее словам, Джаспер был опытным владельцем животных.

Он посещал могилу своей собаки, когда на него напал петух. У животного, которое впоследствии было усыплено, произошел случайный всплеск агрессии. Петух напал на Джаспера сзади. Птица вонзила свою шпору — шип на задней части лапы, используемый для защиты и борьбы – в левую ногу Джаспера. В результате этого образовалась рана глубиной 1,5 см.

Отмечается, что он потерял так много крови, что это вызвало смертельный сердечный приступ. Причиной смерти стала летальная сердечная аритмия на фоне тяжелой коронарной атеромы и кардиомегалии.

"Вы не думаете, что петух может быть опасным, но они могут быть опасны. Это была злонамеренная атака, абсолютно жестокая. Когда я приехала, на полу были литры крови. Эта конкретная птица считалась милой и послушной породой, подходящей для детей. Но это показывает, что любая порода может быть опасной", – отметила Гинан.

Теперь Вирджиния хочет предупредить как можно больше людей об опасностях содержания домашней птицы, призывая владельцев следить за признаками агрессии. Раньше петух, убивший ее отца, жил у самой Вирджинии. После того, как он попытался напасть на ее трехлетнюю дочь Джози, отец женщины забрал птицу к себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в индийском штате Телангана бойцовский петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями. Перед самым началом схватки петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом.