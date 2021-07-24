"Посылай мальчиков": как возмездие настигло убийц 11 израильских олимпийцев

Вести Израиль
Вести Израиль
Мир / Мнения
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'Посылай мальчиков': как возмездие настигло убийц 11 израильских олимпийцев

Перед открытием Олимпиады вспомнились слова Голды: "Посылай мальчиков". Так звучал первый в истории Израиля приказ о точечной ликвидации террористов.

Голда не стала разбираться в психологических мотивах молодых людей, убивших 11 еврейских олимпийцев.

Ее не интересовало их тяжелое детство. Не волновала склонность к депрессии. Когда Мосад доложил ей, что спортсменов перед смертью пытали (эти сведения были рассекречены только несколько лет назад), Голда дала добро на спецоперацию "Гнев божий".

Премьер-министр Израиля Голда Меир
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За полгода агенты Мосада раскинули сети во всех местах базирования террористов "Черного сентября". Впервые израильская разведка показала, что может быть не менее жесткой и коварной, чем террористы. В ход пошло все: подложные документы, взятки, даже шантаж. В результате друзья убийц выдали их всех, кого по глупости, кого из страха.

Израиль на открытии Олимпийских Игр в Мюнхене, 1972 год

Один за другим в Риме, Париже, на Кипре, в Афинах, в Бейруте и Норвегии были уничтожены 13 из 17 организаторов мюнхенского теракта. К первой годовщине "кровавой Олимпиады" большинство убийц уже лежали в могилах.

О годах премьерства Голды говорили разное. Припоминали ей категоричность, ставили в вину ошибки Войны Судного дня... Но когда сегодня мы вглядываемся в лица 11 светлых людей, которые всего лишь приехали на праздник спорта, а вернулись домой в гробах, мы склоняем голову перед женщиной, отдавшей такой мужской и такой материнский приказ: "Посылай мальчиков".

11 жертв теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году

Сегодня такие же мальчики охраняют израильскую сборную в Токио. Пожелаем им быть бдительными!

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Источник:Вести Израиль
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