Кейс Гераскевича

Несколько дней назад я написал о необходимости использовать олимпийские игры для информационной борьбы. Я искренне надеялся, что именно кто-то из спортсменов это сделает самостоятельно. И это сделал Владислав Гераскевич.

Ті, хто писав, що його дискваліфікують і що я не розбираюсь – то ні я розбираюсь. Я навіть колись працював в спорті.

А тепер дивіться, що насправді зробив Гераскевич. Я знав, що МОК заборонить йому виступ і це запустить ефект Стрейзанд. Якщо б він виступив з шоломом пам'яті, то це б не викликало великого резонансу. Ми б пораділи та й все. Але заборона – привернула увагу всього світу! Про це написали більшість світових медіа. МОК відразу обісрався і почав виправдовуватись. Але це ще більше завдало йому репутаційної шкоди. Далі, буде оскарження, і додатковий інформаційний шум. І репутація МОК буде ще більше страждати.

А тепер уявіть, як члени МОК будуть ухвалювати рішення про повернення росіян, на тлі скандалу з шоломом пам'яті убитих ними спортсменів? Як до цього має поставитись світ? Адже шолом був про спортсменів!

Я не знаю чим закінчаться спори для Владислава, але я точно можу сказати, що його вчинок завдав серйозної шкоди шансам на повернення орків на змагання.

І я сподіваюсь, що декому стане зрозуміліше, чому такого роду події мають використовуватись нами як платформа формування своєї підтримки у світі!

Можливо, він міг принести нам медаль. Але зараз нам треба дещо більше – боротьба за своїх! Всюди де це можливо.