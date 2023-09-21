Постпред РФ пытался сорвать выступление Зеленского на Совбезе ООН: премьер Албании поставил его на место. Видео
20 сентября в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН, посвященное войне в Украине. Оно не обошлось без очередной наглости РФ. Постпред России Василий Небензя четырежды прерывал главу Совбеза – премьер-министра Албании Эди Рама, пытаясь сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского. Однако ему это сделать не удалось.
Кадры с заседания Совбеза ООН, демонстрирующие, как Небензя пытался сорвать выступление Зеленского, обнародовали в сети (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).
В начале заседания председатель Совбеза ООН Эди Рама выступил со вступительной речью и решил предоставить слово генсеку ООН, а затем президенту Украины. Но постпред РФ вмешался, заявив, что сначала должны выступить члены Совбеза ООН, а только потом Зеленский. В противном случае, по его словам, заседание превратится в "спектакль одного актера".
На это ему премьер-министр Албании ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания.
Но Небензя снова прервал его, протестуя против такого порядка слушаний и обвинил Раму в том, что он выносит "политические оценки" как премьер Албании, а не как глава Совбеза. На что Эдди Рама ответил, что Небензя сам спровоцировал его на это.
В целом одиозный постпред России четырежды просил слова, стараясь не допустить выступления Владимира Зеленского, но глава Совбеза стоял на своем.
Он заверил российских представителей в том, что это не спецоперация албанского председателя, а всего лишь продолжение хорошо установленной традиции и практики. Ведь в рамках пяти предыдущих заседаний Совбеза ООН, в которых принимал участие Владимир Зеленский, он выступал раньше членов Совбеза.
В конце концов, Эди Рама предложил наилучшее разрешение спора, чем элегантно указал Небензи курс в направлении российского военного корабля.
"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать", – сказал премьер Албании.
Пользователи сети активно отреагировали на эти слова главы Совбеза ООН Эди Рамы. Они поблагодарили его и Албанию за хорошее чувство юмора и жесткий ответ наглым представителям России.
"Премьер-министр Албании испытывает очень хорошее и жесткое чувство юмора. Россияне только такой язык и понимают)";
"Браво, Албания!";
"Небензя сам себя способен загнать в угол!";
"Весь мир злой на Московию. Заслуженно!";
"Небензя это диагноз";
"Албания уже не впервые посылает нах*р россию в ООН... Респект и уважение!";
"Как Эди элегантно отправил эту лису *упу в направлении российского корабля!", – комментируют пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в среду, 20 сентября. Глава государства озвучил предложения по реформированию Организации, а также назвал два обязательных условия завершения войны в Украине.
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