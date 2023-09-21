Постпред РФ пытался сорвать выступление Зеленского на Совбезе ООН: премьер Албании поставил его на место. Видео

20 сентября в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН, посвященное войне в Украине. Оно не обошлось без очередной наглости РФ. Постпред России Василий Небензя четырежды прерывал главу Совбеза – премьер-министра Албании Эди Рама, пытаясь сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского. Однако ему это сделать не удалось.

Кадры с заседания Совбеза ООН, демонстрирующие, как Небензя пытался сорвать выступление Зеленского, обнародовали в сети (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

В начале заседания председатель Совбеза ООН Эди Рама выступил со вступительной речью и решил предоставить слово генсеку ООН, а затем президенту Украины. Но постпред РФ вмешался, заявив, что сначала должны выступить члены Совбеза ООН, а только потом Зеленский. В противном случае, по его словам, заседание превратится в "спектакль одного актера".

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На это ему премьер-министр Албании ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания.

Но Небензя снова прервал его, протестуя против такого порядка слушаний и обвинил Раму в том, что он выносит "политические оценки" как премьер Албании, а не как глава Совбеза. На что Эдди Рама ответил, что Небензя сам спровоцировал его на это.

В целом одиозный постпред России четырежды просил слова, стараясь не допустить выступления Владимира Зеленского, но глава Совбеза стоял на своем.

Он заверил российских представителей в том, что это не спецоперация албанского председателя, а всего лишь продолжение хорошо установленной традиции и практики. Ведь в рамках пяти предыдущих заседаний Совбеза ООН, в которых принимал участие Владимир Зеленский, он выступал раньше членов Совбеза.

В конце концов, Эди Рама предложил наилучшее разрешение спора, чем элегантно указал Небензи курс в направлении российского военного корабля.

"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать", – сказал премьер Албании.

Пользователи сети активно отреагировали на эти слова главы Совбеза ООН Эди Рамы. Они поблагодарили его и Албанию за хорошее чувство юмора и жесткий ответ наглым представителям России.

"Премьер-министр Албании испытывает очень хорошее и жесткое чувство юмора. Россияне только такой язык и понимают)";

"Браво, Албания!";

"Небензя сам себя способен загнать в угол!";

"Весь мир злой на Московию. Заслуженно!";

"Небензя это диагноз";

"Албания уже не впервые посылает нах*р россию в ООН... Респект и уважение!";

"Как Эди элегантно отправил эту лису *упу в направлении российского корабля!", – комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в среду, 20 сентября. Глава государства озвучил предложения по реформированию Организации, а также назвал два обязательных условия завершения войны в Украине.

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