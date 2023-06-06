Постарались ли россияне? В Швейцарии сорвали благотворительные концерты Скрипки и Пивоварова, разгорелся скандал

Украинские артисты Артем Пивоваров и Олег Скрипка объявили об отмене своих концертов в Швейцарии. Благотворительные мероприятия, которые были запланированы в поддержку Украины, не состоялись по необоснованной причине.

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Об этом певцы заявили в своих социальных сетях. Артисты считают, что причиной отмены концертов стала российская пропаганда и распространение фейков о них.

В понедельник, 5 июня, Олег Скрипка опубликовал пост в Instagram, где рассказал об отмене концерта.

"Совершенно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Итак, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что приводит к отмене концерта в Цюрихе", — говорится в публикации Олега Скрипки.

Артист утверждает, что причиной отмены концертов является работа кремлевской пропаганды за рубежом.

Олег Скрипка отметил, что на своих концертах в других странах ему удалось собрать значительные суммы в помощь Украине, а также показать богатство украинской культуры и объединить украинцев и европейцев за пределами страны.

С подобными заявлениями выступил в Instagram и Артем Пивоваров.

Также обвинения в связях с группами, поддерживающими ультраправую идеологию, были высказаны в адрес певца Артема Пивоварова. Благотворительный концерт артиста в Цюрихе был отменен всего за день до его проведения. Местная власть и организаторы концерта обвинили исполнителя, приводя в качестве "аргументов" фотографии и видео, на которых Артем Пивоваров помогает украинским военным.

"Заявленная причина, скорее всего, результат попыток пророссийски настроенных лиц помешать украинскому артисту провести благотворительный концерт", – говорится в публикации Пивоварова.

Певец Артем Пивоваров подчеркивает, что его целью при проведении благотворительных концертов за границей является популяризация украинской культуры и оказание помощи своей стране в борьбе с российским агрессором.

"Как можно назвать это поддержкой ультраправой идеологии, когда ты сам являешься ее противником? То есть сейчас каждый, кто защищает нашу страну (от президента до волонтера), является ультраправым?" — возмущен артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, которая осудила кровопролитную войну в Украине, совсем скоро даст благотворительный концерт. Так, 30 июля 2023 года в Юрмале соберутся российские звезды, осуждающие преступные действия Путина, некоторые украинские знаменитости и победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал.

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