Поспешили: в Германии требуют немедленно подключить к сети отключенные ранее АЭС

Последние три атомных электростанции Германии 15 апреля были отключены от энергосистемы страны. Однако уже на следующий день премьер Баварии Маркус Зедер выдвинул к немецкому правительству требование подключить эти АЭС к сети или по крайней мере представить план их подключения в случае чрезвычайной ситуации в энергетике.

Видео дня

По мнению Зедера, пока не закончится энергетический кризис и Германия не перейдет полноценно на возобновляемые источники энергии, отказ от атомной энергетики является "наивным и небрежным". Заявление премьер-министра федеральной земли Бавария обнародовало издание Bild.

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", – заявил Зедер.

Глава правительства Баварии подчеркнул, что власти федеральной земли готовы взять на себя ответственность за функционирование расположенной на ее территории АЭС "Изар-2". Также правительство Баварии хочет в сотрудничестве с другими странами создать собственный исследовательский реактор.

Зедер убежден, что отключение немецких АЭС в условиях продолжительного энергетического кризиса является ошибочным шагом.

"Федеральное правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции", надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", – добавил Зедер.

Ранее стало известно, что 15 апреля от энергосистемы Германии отключили три последних АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Планировалось, что они должны быть остановлены до 1 января текущего года, однако срок эксплуатации этих АЭС продлили до 15 апреля из-за сложной ситуации с энергетикой.

Необходимость отключения в правительстве Германии объясняли заботой об экологии и безопасности, в частности из-за накопления ядерных отходов.

В то же время большинство немцев этот шаг не одобряют. Согласно соцопросу, 32% респондентов поддерживают продление эксплуатации АЭС на ограниченный срок, еще 33% выступают за их неограниченную по времени эксплуатацию. Только 26% жителей Германии разделяют взгляды правительства о необходимости немедленного отключения АЭС.

Напомним, ранее мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров предостерег, что российские захватчики могут взять в заложники работников Запорожской АЭС. Этот сценарий Россия уже воплощала в жизнь на ЧАЭС во время оккупации Киевщины и Черниговщины.

По данным Федорова и Энергоатома, на ЗАЭС захватчики уже завезли воду и продукты. Не исключено, что одна из смен персонала на станции не сможет вернуться домой.