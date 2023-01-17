Посольство России в Швеции признало Крым украинским. Фото

Сотрудники российского посольства в Швеции опубликовали географическую карту Европы, на которой "отменили" противозаконную аннексию Крыма. Вообще Украина на официальной странице ведомства выглядит первозданно безукоризненной и целиком соответствует стандартам 1991 года.

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Карту опубликовали в Twitter, здесь публикация была посвящена ценам на топливо в России и странах коллективного Запада. Впрочем, после того, как аудитория посольства РФ обратила внимание на географию, финансовый вопрос был отодвинут на второе место.

Большинство людей обрадовало, что представительство агрессора потихоньку, но начинает "сдавать назад" в своих имперских амбициях. Даже если карта Украины в ее международно признанных границах была опубликована по ошибке, то все равно выглядит положительной тенденцией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что Украина должна освободить Крым, и это должно произойти до конца августа 2023 года. Существует очень малая вероятность того, что в ответ на освобождение полуострова Россия применит ядерное оружие.

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