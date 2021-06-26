Посол РФ в Британии: инцидент с эсминцем в Черном море мог обернуться войной

Инцидент с эсминцем Министерства обороны Великобритании Defender, произошедший 23 июня в Черном море, мог привести к военным действиям. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, "кошмар" данной ситуации заключается в том, что "политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией", которая может довести "до серьезного военного инцидента", передает его слова ТАСС.

Он также отметил, что до этого случая у России и Британии шел политический диалог, в котором сейчас произошел сбой.

Келин добавил, что у него нет информации относительно того, что решение по эсминцу Defender принимал лично премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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Напомним, 23 июня Министерство обороны России заявило, что эсминец Британии Defender якобы нарушил водные границы у мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами.

Однако в Минобороны Великобритании опровергли заявление Москвы об обстреле. В то же время капитан британского корабля, а также журналист Daily Mail, ставший свидетелем инцидента, подтвердили, что корабль России открыл огонь.

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