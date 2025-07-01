"Посмотрим": Трамп не исключил депортации Маска из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что "рассмотрит" вопрос депортации миллиардера Илона Маска. По его словам, предприниматель, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии.

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Соответствующие заявления Трамп сделал во вторник, 1 июля, во время разговора с прессой и в социальной сети Truth Social. Общаясь с журналистами Трамп заявил, что Маск может потерять "гораздо больше", чем мандат по электрокарам.

Когда президента США спросили о вероятности депортации миллиардера, Трамп сказал, что "рассмотрит" этот вопрос.

"Не знаю, мне надо это рассмотреть. Нам возможно придется привлечь DOGE (Департамент эффективности правительства, который возглавляет Маск. – Ред.) в отношении Илона Маска. Знаете, что такое DOGE? DOGE – это монстр, который может вернуться и съесть Илона. Разве это было бы не ужасно?"

Кроме того, в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Маск знал задолго до того, как решительно поддержал его кандидатуру на пост президента, что Трамп "решительно против мандата на электромобили".

Это, по словам Трампа, "смешно" и всегда было "важной частью" его кампании. Он добавил, что электромобили – это "хорошо, но не каждого стоит заставлять их иметь" .

"Илон может получить гораздо больше субсидий, чем любой человек в истории, а без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", – заявил Трамп.

Он добавил: "больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей" – и США якобы сэкономят "кучу денег".

"Возможно, нам стоит попросить DOGE хорошо и внимательно посмотреть на это?" – говорится в публикации Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня Илон Маск пригрозил создать собственную политическую партию, которая якобы составит конкуренцию Республиканской и Демократической партиям США. Трамп в ответ предположил, что лишит его дотаций.

Напомним, что ранее Сенат одобрил законопроект о снижении налогов и госрасходов на 4,5 трлн долларов, который Трамп называл "большим и красивым". Именно этот документ стал поводом для конфликта между Трампом и Маском.

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