Итак, в субботу 28 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США уже начали вывод войск из аэропорта Кабула. Они и их союзники успешно завершают грандиозную, невиданную в истории операцию - эвакуацию из глубины Азии огромных масс войск и гражданских исключительно с помощью авиации.

Браво, Байден!

Сравнить ее можно разве что с американо-британским воздушным мостом, спасшим Западный Берлин во время советской блокады в 1948-49 годах, когда Сталин хотел выморить 2,5 млн. жителей города голодом. За 10 месяцев в город было совершено 278 228 полётов транспортной авиации, доставлено 2 326 406 тонн грузов и порой самолеты приземлялись каждые 2,5 минуты! Но там все было близко.

Сейчас огромные Боинг C-17 "Глобмастер" и другие самолеты один за другим вылетают из аэропорта Кабула, увозя американцев и их союзников, а также десятки тысяч афганцев, которым грозит опасность со стороны талибов, за тысячи километров, в Катар, на Бахрейн и в прочие страны. Да, C-17 машина внушительная: максимальная взлётная масса 265,35 т, максимальная полезная нагрузка 77,5 т, может принять на борт 102 снаряжённых военнослужащих или 48 носилок с ранеными или 3 вертолёта AH-64 "Апач" или танк "M1 Abrams", но в эти дни они увозили до трехсот афганцев за раз. Иногда улетало более 21 000 человек в сутки, а всего уже вывезено более 110 000 человек!

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Можно понять раздражение Талибана при виде потока афганцев, покидающих родину. Ибо теперь на талибах лежит ответственность за управление большой и сложной страной, а управлять-то они и не умеют, только минировать и убивать, душить и запрещать. Чего маловато для приличной власти. Значит, будет очередная неприличная. Как в России.

А ведь от них бегут как раз те, без которых будет трудно обойтись при налаживании мирной нормальной жизни: администраторы, преподаватели, специалисты, люди образованные, городские. Останется темная крестьянская масса - и пустая казна. И дело не в том, что бывший президент Гани вывез, убегая, много миллионов наличности, а в том, что заблокированы счета страны в американских банках, а банки отключили от жизненно важной SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Теперь не на что будет купить зерно (ежегодно Афганистан импортировал до 2 млн. тонн, покрывая этим треть потребления) и в стране может начаться голод. В первую очередь он ударит по горожанам, но это уже не наши проблемы.

Мы свой долг выполнили и можем подвести итоги: Америка достойно завершает свою двадцатилетнюю миссию в Афганистане. Никакой катастрофы, которую предвкушали и о которой трезвонят на каждом углу трамписты в унисон российской пропаганде и стенаниям русскоязычных иммигрантов во всех странах, в обобщенном Брайтон-Бич, не произошло. Наоборот, сделано все возможное в данной ситуации и сделано неплохо. Спасибо Байдену и его блестящей команде! Горжусь Америкой!

Но будь проклят Трамп!

Это не ритуальное заклятие, а объективный анализ ситуации, созданной Трампом. Этот бесноватый требует отставки Байдена и остановки вывода войск, а его холуи в Конгрессе призывают не признавать правительства талибов. Но мы хорошо помним, что этой весной он требовал иного - вывода войск уже в мае, согласно его договоренности с талибами.

Да-да, при наличии законного, международно признанного афганского правительства он полтора года тому назад вел переговоры с Талибаном, добился освобождения его главаря муллы Барадара, который по всей вероятности станет главой нового правительства. Это полевой командир и лидер политического крыла Талибана, один из его сооснователей в 1994 году. Заместитель и преемник одиозного муллы Омара. Руководитель совета Кветта Шура. С 2009 года де-факто считается лидером Талибана, хотя де-юре им является богослов Хайбатулла Ахундзада.

Мало того, Трамп добился освобождения из тюрем 5 тысяч боевиков! При этом он 14 месяцев саботировал выдачу виз афганцам, сотрудничавшим с американцами и не хотел увеличить число виз для беженцев из этой страны. И именно он распорядился прекратить военную поддержку афганской армии.

После чего падение законного правительства после ухода американцев было предрешено. Что должны были ощущать афганские военные, когда законное правительство не было приглашено за стол переговоров с боевиками, с которыми они продолжали сражаться? То, что американцы их предали. И сделал это именно Трамп. Точно так он перед этим предал курдов. Да и Америку, если по большому счету.

Кстати, о претензиях к Байдену по поводу плохо подготовленной эвакуации: как пишет "Нью-Йорк таймс", его предложение увеличить американский контингент на 5 тыс. человек для обеспечения безопасной эвакуации встретило отрицательную реакцию президента Гани. Тот опасался навредить моральному духу войск, а также огромной волны афганцев, стремящихся в США. Однако так оно и произошло - благодаря Трампу.

Джеймс Голби, бывший советник вице-президента Майка Пенса, на днях напомнил, что еще в ноябре прошлого года предупреждал: решение Трампа оставить в Афганистане всего 2500 военных и его желание срочно уйти оттуда, независимо от того, будет ли Талибан соблюдать соглашение с Америкой, сделает наши войска уязвимыми для атаки. "Возможно, намеренно, может быть, из-за некомпетентности, явной враждебности или высокомерия, Трамп создал условия для повторения еще одного Залива Свиней, “Черного ястреба” (американский военный вертолет, сбитый в Сомали - Ю.К.) или Бенгази", - писал Голби в ноябре для The Atlantic.

И Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности (2018-2019 гг.), раскритиковал бывшего госсекретаря Майка Помпео (Помпео и Трамп пытаются обелить себя в ситуации в Афганистане и обвиняют в ней Байдена), который в феврале 2020 года заключил сделку с талибами, за то, что он дистанцируется от вывода войск. "Я думаю, что пытаться выгородить себя из этой истории сложно, если не невозможно, как и переписать историю о том, что на самом деле произошло", ― сказал он в интервью "Политико".

Действительно, трудно забыть, как на церемонии подписания соглашения с талибами в Катаре Помпео фотографировался вместе с лидером Талибана Абдулом Гани Барадаром.

И генерал Макмастер, предыдущий советник Трампа по национальной безопасности (2017-2018), осудил сделку Трампа с Талибаном как "соглашение о капитуляции".

И афганский генерал сообщает, что нынешняя ситуация предопределена соглашением Трампа и Талибана, которое по сути ограничило возможности наступательных операций американских и союзных войск. До этой сделки Талибан не выигрывал каких-либо значительных сражений с афганской армией, но она была обучена американцами для ведения боевых действий по военной модели США, основанной на высокотехнологичных спецподразделениях разведки, на вертолетах и авиаударах. Без поддержки с воздуха регулярная армия потеряла превосходство и талибы воспряли. Теперь армия теряла десятки солдат в день, что не повышало боевой дух, тем не менее они продолжали сражаться. Но когда в апреле Байден подтвердил, что будет придерживаться плана Трампа и выведет войска, все покатилось под откос.

По-видимому, сыграл роль и тот фактор, что солдаты афганской армии не хотят убивать соотечественников. Да, против советских войск афганцы дрались как львы, но братоубийственная резня в гражданской войне их не вдохновляет. Этим, между прочим, они сильно отличаются от русских, да и от американцев...

Так катастрофа или победа?

Ни то, ни другое. Американцы ушли достойно, вывезя всех, кого могли. А смогли они много и спасли от возможной расправы более ста тысяч афганцев. Могли бы и больше, если бы не тот же Трамп - как заявила недавно бывшая помощница вице-президента Пенса, еще более года тому назад было принято решение резко затормозить процесс перемещения афганцев в США... Вот, кто предал их.

Америка ушла со щитом, не проиграв, военная победа была достигнута 20 лет назад и при желании можно было держаться там еще столько же. Но желания нет: жизнь показала, что не везде прогрессорство удается. Невозможно цивилизовать и тем более демократизировать народ, не желающий этого. Есть такие самобытные страны (Россия в их числе), не поддающиеся модернизации ни изнутри, ни извне. Особенно извне.

Что ж, мы сделали все, что могли (потратив на эту попытку триллион долларов и несколько тысяч жизней наших парней), теперь пусть голова болит у тех, кто радовался нашему уходу. Кстати, россияне, заявлявшие, что талибы вменяемые ребята, также эвакуируются из Кабула. Но им легче, они вывозят всего 500 человек и афганцев с собой не берут...

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