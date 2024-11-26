Последний шаг разрыва связей: КНДР перерезала линии электропередачи на границе с Южной Кореей

Северная Корея отключила линии электропередачи, установленные Южной Кореей для подачи электроэнергии в ныне закрытый совместный индустриальный парк. Это стало последним шагом Пхеньяна по разрыву межкорейских связей.

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Парк расположен в северокорейском приграничном городе Кэсон на юге КНДР. О ситуации сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на чиновников.

По их словам, военные обнаружили, что с воскресенья, 24 ноября, северокорейские солдаты начали снимать часть линий электропередачи, соединяющих опоры ЛЭП, построенные вдоль дороги Кенги.

Собеседники издания предположили, что такие действия являются подготовкой к сносу опор ЛЭП, построенных Югом. Но пока Север еще не снес давно не функционирующие опоры.

Отмечается, что Южная Корея построила в общем 48 опор линий элекропередачи, в том числе 15 на территории Северной Кореи – для подачи электроэнергии в ныне закрытый промышленный комплекс в Кэсоне.

Но электроснабжение было прекращено с июня 2020 года, когда Пхеньян взорвал межкорейский офис связи в комплексе после того. Это произошло после его нападок на Сеул за то, что тот не смог остановить северокорейских перебежчиков в Южной Корее от отправки антипхеньянских листовок через границу.

Последний шаг был предпринят на фоне того, что Северная Корея нагнетает межкорейскую напряженность и стирает следы объединения после того, как ее лидер Ким Чен Ын определил Кореи как "два враждебных государства" в конце 2023 года.

С тех пор Пхеньян снял уличные фонари и установил мины вдоль своей стороны дорог Кенги и Донхэ, а также развернул войска для возведения противотанковых заграждений и укрепления колючей проволоки на своей стороне демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров.

В прошлом месяце КНДР взорвала свою часть двух дорог после того, как ее военные объявили о плане "полного отделения" территории Северной Кореи от Южной.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение лета и осени 2024 года Северная Корея выпустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Десятки из них падали вокруг столицы Сеула и территории провинции Кенги. Внутри шаров обычно были полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, бумага, остатки сигарет, батарейки, детали обуви и даже навоз.

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