КНДР снова запустила около 100 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи: сколько долетело до Сеула

Во вторник, 8 октября, Северная Корея снова выпустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Около 60 из более чем 100 запущенных объектов упали вокруг столицы Сеула и на территории провинции Кёнги.

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Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (JCS). Там отметили, что КНДР прибегла к такой провокации второй день подряд.

В пакетах, которые падали на территории Южной Кореи, был бытовой мусор: бумага, полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Опасные вещества не были обнаружены.

Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять "серьезные" военные меры, если Северная Корея "перейдет границу" со своей кампанией с мусорными пулями или нанесет серьезный ущерб южнокорейскому народу.

Напомним, что в мае этого года Южная Корея впервые обнаружила на своей территории более 150 воздушных шаров с мусором. Их запустила через границу Северная Корея, назвав это "ответными действиями" на антипхеньянские листовки, которые разбрасывали активисты Юга.

К шарам, запущенным КНДР, были привязаны пакеты с разным мусором: пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и даже навозом.

Как сообщал OBOZ.UA, позже, 1 июня, Северная Корея запустила около 90 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Они пересекли военную демаркационную линию и упали в столице Сеуле и провинции Кёнги.

В общей сложности с конца мая Северная Корея запустила более 5000 воздушных шаров через границу в Южную Корею.

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