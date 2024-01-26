'Последние заявления Ким Чен Ына более агрессивны': КНДР может напасть на Южную Корею в ближайшие месяцы – NYT

КНДР может напасть на Южную Корею в ближайшие месяцы. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын перешел к более жесткой и враждебной политике в отношении соседней страны.

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Такая риторика хоть и является частью провокаций, но ее следует воспринимать всерьез. Об этом сообщает The New York Times.

По словам американских чиновников, недавние заявления Кима были более агрессивными, чем предыдущие заявления, и к ним следует относиться серьезно, однако агентства США не обнаружили конкретных признаков того, что Северная Корея готовится к боевым действиям или к большой войне.

При этом Ким Чен Ын может нанести удары из артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. В результате этого инцидента погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица. Впоследствии обе стороны вскоре прекратили огонь.

Администрация Байдена с 2021 года пытается убедить Северную Корею заняться дипломатией. Но, как сказал один бывший аналитик разведки, Ким чувствовал себя преданным и униженным Дональдом Трампом во время неудачной дипломатии 2019 года.

Примечательно, что в среду Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья в море, сообщили южнокорейские военные.

Кроме того, 14 января правительство Кима заявило, что оно провело испытания твердотопливной ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. А 5 января его военные обстреляли воды вблизи южнокорейских островов.

Стоит отметить, ранее стало известно, что риск ядерной войны между Северной Кореей и США растет. В последнее время появляется все больше признаков того, что диктатор Северной Кореи, накопивший арсенал ядерного оружия и ракет, может просчитаться и применить их.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Путин планирует в ближайшее время посетить Северную Корею. Кремлевский диктатор отправится в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына впервые за 24 года.

– Известно, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их против Украины. В начале января Кирби сообщал, что у Соединенных Штатов Америки есть доказательства использования российскими оккупантами ракет северокорейского производства.

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