Путин собирается посетить КНДР по приглашению Ким Чен Ина: что известно

Президент РФ Владимир Путин планирует в ближайшее время посетить Северную Корею. Кремлевский диктатор отправится в КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ина. Визит Путина в Пхеньян станет первым за 24 года.

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Об этом говорится в сообщении Центрального информационного агентства КНДР (ЦТАК). Северокорейский рупор назвал Путина "ближайшим другом корейского народа".

Информацию о поездке Путина к Ким Чен Ыну подтвердил и спикер российского диктатора Дмитрий Песков. При этом он заявил, что пока что нет точных дат визита.

О визите Путина в КНДР заявили после поездки в Москву министра иностранных дел Чхве Сон Хуэй. По официальным сообщениям, она ездила в Россию ради укрепления военного сотрудничества двух стран. Ведь КНДР поставляет в РФ оружие для использования в войне против Украины в обмен на техническую помощь Москвы для вооруженных программ Пхеньяна.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны получило подтверждение о поставках оружия из Северной Кореи в Россию. Речь идет об артиллерийских снарядах, БК, снарядах для реактивных систем залпового огня и минах.

В последний раз Путин приезжал в КНДР еще в июле 2000 года. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину традиционные союзники, Россия и Северная Корея усилили связи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре 2023 совершил редкую заграничную поездку, чтобы встретиться с Владимиром Путиным на Дальнем Востоке России.

Высшие российские чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, также в прошлом году посетили Северную Корею.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия активизирует отношения с Северной Кореей в рамках усилий по закупке большего количества артиллерийских боеприпасов из-за границы. Причиной стала нехватка собственных снарядов.

Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну РФ использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

Соединенные Штаты Америки получили доказательства того, что российские террористы продолжали атаковать баллистическими ракетами северокорейского производства мирные города Украины.

Несмотря на то, что для Пхеньяна продажи снарядов РФ являются важным источником дохода, КНДР дает свои баллистические ракеты России для проверки их на поле боя в Украине.

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