''Последнего крестного отца'' итальянской ''Коза Ностры'', который 30 лет скрывался от полиции, задержали перед сеансом химиотерапии. Фото

В понедельник, 16 января, в итальянском городе Палермо задержали "последнего крестного отца" итальянской "Коза Ностры" Маттео Мессину Денаро. Он 30 лет скрывался от полиции и попался правоохранителям перед сеансом химиотерапии.

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Как сообщает ВВС, в частную клинику на окраину города босс мафии прибыл в затемненных очках, шерстяной шапке и коричневой куртке. В тот день он собирался получить справку о тесте на COVID-19 (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Именно проблемы со здоровьем и вывели правоохранителей на след Денаро. И когда к нему подошел полицейский, он не сопротивлялся.

"Как вас зовут?" – спросил полицейский.

"Вы знаете, кто я. Маттео Мессина Денаро", – ответил мужчина.

Так и произошло задержание преступника.

Все 30 лет Денаро был одним из самых известных людей не только в Италии, а и во всем мире. Причем, во время бегства.

Еще в 2002 году его заочно приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве прокуроров и борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которое произошло в 1992 году.

Кроме того, его признали виновным в убийстве 8 полицейских, терактах в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в похищении, истязании и убийстве 11-летнего мальчика, отец которого был членом мафии, но сын выступил в качестве свидетеля обвинения.

Более того, Маттео якобы хвастался, что людьми, которых он убил, можно заполнить кладбище. Босс мафии руководил рэкетирами, отмыванием денег и оборотом наркотиков для мощного синдиката организованной преступности "Коза Ностра".

Считается, что он в свое время был протеже Тото Риины, лидера клана Корлеоне, которого арестовали в 1993 году после 23 лет бегства.

Все эти года следователи не раз были близки к задержанию Денаро, они внимательно следили за его друзьями и близкими. Так в 2013 году арестовали его сестру Патрицию и нескольких других соратников мафиози. Полиция тогда конфисковала некоторые связанные с Денаро финансовые активы, что привело к еще большей его изоляции.

Но так как фото Денаро было мало, поймать его было трудно. С годами полиция воспользовалась программами симуляции облика, чтобы понять, как преступник может выглядеть спустя десятилетие после бегства. Некоторые СМИ пишут, что преступник совершил пластическую операцию.

Тем же временем, его видели повсюду, от Венесуэлы до Нидерландов.

"Его не могли арестовать так долго, потому что, как это было с другими боссами мафии, его защищала плотная сеть соучастников, чрезвычайно влиятельная на Сицилии и за ее пределами. Долгое время самый известный мафиози Италии чувствовал себя достаточно защищенным, чтобы свободно ходить по улицам Палермо, столице Cosa Nostra", – сказал итальянский журналист Андреа Пургатори.

Также были предположения, что Денаро сдали его соратники, решившие, что больной босс им больше не нужен, но полиция отвергла эту версию.

"С годами вокруг Денаро образовалась своеобразная сеть лояльных ему людей. А на след босса мафии в конце концов привели проблемы со здоровьем. Дома родственников Денаро прослушивались. Они, видимо, об этом знали, поэтому говорили о людях с раком и онкологических операциях только в целом. Но этого было достаточно, особенно на фоне давних слухов о том, что Денаро болен", – объяснил юрист и профессор криминалистики в Университете LUISS в Риме Митя Гиалуз.

Так следователи собрали данные обо всех больных раком мужчин 1962 года рождения неподалеку от Трапани на западе Сицилии. Они выучили их жизнь и сузили поиск до 10 подозреваемых, затем до пяти.

При этом в глаза полиции бросилось одно имя – Андреа Бонафеде, племянник покойного босса мафии Леонардо Бонафеде.

Позже стало известно, что человек с фамилией Бонафеде был дважды прооперирован в Палермо – в 2020 и 2021 годах. Однако телефон настоящего Бонафеде был далеко от сицилийской столицы в один из дней, когда проводилось хирургическое вмешательство.

Денаро попал на крючек, когда на имя Бонафеде заказали сеанс химиотерапии. Поэтому утром 16 января более 100 военнослужащих и оцепили клинику Ла-Маддалена.

Уже известно, что Денаро заметил полицейских, когда шел в кафе. Он попытался повернуть назад, но улица уже была перекрыта. Мафиози не убегал.

Полковник Лучио Аркидьяконо признался, что восемь лет охотился на Денаро, и когда увидел его, испытал прилив эмоций.

"Это был он – мужчина на фото, которые я видел столько раз", – сказал он.

Теперь стало известно, что все это время Денаро жил в скромном доме в Кампобелло-ди-Мадзара, в 116 км от Палермо и всего в 8 км от его малой родины – Кастельветрано. Он был доброжелателен с соседями.

Примечательно, что в доме босса "Коза Ностры" полиция не нашла оружия, а только роскошные духи, дорогую мебель и дизайнерскую одежду.

Стоит отметить, что Денаро очень любил роскошь. Когда его арестовали, на нем были часы стоимостью 35 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии обнаружили тайный бункер Денаро. Он 30 лет скрывался от полиции. Вход в бункер находится в шкафу с одеждой в доме в городе Кампобелло-ди-Мадзара. Имение расположено на улице Via Maggiore Toselli.

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