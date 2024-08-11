После запрета на авто Литва сократит количество автобусов в Беларусь

С 18 июля в Литве начал действовать запрет на въезд легковых автомобилей на белорусских номерах на территорию Евросоюза. Теперь и количество пассажирских автобусов, курсирующих между Литвой и Беларусью, должно уменьшиться.

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Так считает министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте. По ее мнению, нужно сократить такие пассажироперевозки не менее чем вдвое.

"Есть план сокращения рейсов автобусами. За это отвечает министерство транспорта и связи. Насколько мне известно, они уже приняли определенные меры, чтобы уменьшить трафик. Со своей стороны мы закрыли пункты пропуска на границе, что также уменьшило потоки", – сказала она.

Имеются в виду два пункта пропуска Лаворишкес и Райгардас, закрытые еще в начале марта.

В министерстве транспорта и связи уверяют, что сокращение количества автобусных рейсов производится с марта. В настоящее время выполняется принятое в марте решение о сокращении автобусных рейсов в Беларусь вдвое.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва за год построила пограничную инфраструктуру протяженностью 600 км. К тому же, фортификационные сооружения на границе с Беларусью начали оборудовать специальной техникой. Агне Билотайте утверждала, что так ее страна пытается предотвратить нелегальные миграционные процессы.

В свою очередь, Латвия официально увеличила защиту государственной границы с Беларусью и мобилизовала сотрудников Государственной пограничной службы. Это связано с возвращением наемников российской ППК "Вагнер" на белорусскую территорию.

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