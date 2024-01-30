После войны Израиль планирует сохранить военный контроль в секторе Газа, – министр обороны

Израиль планирует сохранить военный контроль над сектором Газа после окончания войны. Управлять территорией будут палестинские органы власти аналогично тому, как они сейчас действуют на Западном берегу.

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Об этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил членам комитета Кнессета (парламента страны) по иностранным делам и обороне. "ХАМАС не будет контролировать Газу. Израиль будет контролировать в военном отношении, но не будет контролировать в гражданском смысле", – цитирует политика The Times of Israel.

Глава израильского МО верит, что это "достижимо", хотя на это и потребуется время.

Галант также заявил, что текущая работа по разоблачению и уничтожению существующей военной инфраструктуры ХАМАС продвигается вперед, несмотря на серьезные трудности.

Условием достижения военных целей Израиля – устранения военных и лидеров ХАМАС, а также возвращения всех заложников – является "единство на национальном уровне", подчеркнул министр.

Как писал OBOZ.UA:

– Йоав Галант в конце января сообщил, что за менее чем четыре месяца войны в секторе Газа ХАМАС потерял уже половину своих боевиков – убитыми и ранеными. В ЦАХАЛ заявляют, что ликвидировали по меньшей мере четверть террористов этой группировки, такое же количество было ранено.

– По данным СМИ, израильские официальные лица заявили своим американским коллегам, что буферная зона, которую ЦАХАЛ устанавливает на стороне Газы на границе с Израилем, временная и будет действовать до полного отстранения ХАМАС от власти.

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