После войны армия РФ станет еще сильнее, чем сейчас: генерал НАТО объяснил, к чему готовиться

Армия страны-агрессора может стать еще сильнее, чем сейчас после окончания войны. Поэтому НАТО должна быстро подготовиться к этой угрозе.

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Такое мнение высказал командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel. Генерал подчеркнул, что, несмотря на серьезные потери на фронте, войска РФ станут опасным противником для Альянса.

"В конце войны в Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня", – заявил он.

По словам Каволи, НАТО не должно питать иллюзий по военной силе России, поскольку они учатся, совершенствуются и применяют опыт войны.

"НАТО должна быстро подготовиться к этой угрозе, поскольку Российская Федерация будет противником с серьезным военным потенциалом и "четкими намерениями". Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут ей противостоять", – отметил генерал.

Командующий силами Альянса в Европе добавил, что новые планы обороны и связанные с ними дополнительные требования для отдельных стран-членов НАТО должны быть введены быстро. Каволи также добавил, что под словом "скоро" он подразумевает, что военный блок должен быть осмотрительнее россиян.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что странам НАТО необходимо будет обсудить условия, при которых Украина получит приглашение на членство в Альянсе. При этом он подчеркнул, что у НАТО существуют "очень разные мнения" относительно присоединения Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что организация работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Победа нашей страны в войне, развязанной Россией, – это "жизненно важно для нашей общей безопасности", сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что официальное приглашение Украины в НАТО является "единственным способом" остановить войну и обеспечить выживание страны. Поэтому Зеленский призвал западных партнеров поддержать его план завершения войны.

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