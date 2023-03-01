После переговоров с Лукашенко Си Цзиньпин повторил тезисы 'мирного плана' Китая о прекращении огня в Украине – АР

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Пекине, настойчиво повторил 12 пунктов своего так называемого мирного плана по прекращению горячей фазы войны в Украине. Гость из Минска в свою очередь заявленный документ поддержал.

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Об этом сообщает агентство APNews. Документ, предложенный китайскими властями, не уточняет что будет с регионами, оккупированными Россией после вторжения, и не приводит подробностей того, как должен проходить мирный процесс.

"Соответствующие страны должны прекратить политизировать и использовать мировую экономику в качестве своего инструмента, а принять меры, которые действительно способствуют прекращению огня и прекращению войны и разрешению кризиса мирным путем", – цитируют журналисты слова Си во время совместного с Лукашенко брифинга.

Вероятно, что под "соответствующими странами" лидер коммунистической партии Китая подразумевает США и другие государства, которые занимают однозначную позицию в отношении кровопролитной внешней политики Москвы.

"Беларусь полностью согласна и поддерживает позицию и предложения Китая по политическому решению украинского кризиса", – передают СМИ слова самозванца из Минска.

Отметим, что Китай продолжает настаивать, что является нейтральной стороной в войне между Россией и Украиной. Си Цзиньпин утверждает, что поддерживает отношения с президентом Владимиром Зеленским, который осторожно приветствовал вмешательство Пекина, однако подчеркнул, что успех будет зависеть от действий, а не от слов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден сказал, что "мирный план", предложенный Пекином, выгоден только России. При этом интересы Украины этот "документ" не учитывает.

Глава МИД Украины отметил, что страна изучает инициативу Пекина. Сейчас есть как минимум один элемент, с которым наше государство не может согласиться – относительно "односторонних санкций".

Также на "мирный план" Китая отреагировали и в Кремле, заявив, что его анализ будет длительным процессом. При этом представители страны-агрессора пока "не видят возможности достичь реального мира".

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